Quelle est la meilleure période pour visiter Paris ?

Paris est une destination qui peut être visitée toute l’année. Le printemps (avril à juin) et l’automne (septembre à novembre) sont particulièrement agréables pour profiter des températures douces et éviter la foule estivale. L’hiver, notamment pendant les fêtes de fin d’année, offre une ambiance féerique avec les illuminations et marchés de Noël.